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Зідан: Реал вийде з групи

Сьогодні 09:47 949 0
Зінедін Зідан прокоментував матч проти Боруссії
Зідан: Реал вийде з групи
#Реал, #Зідан

Джерело - uefa.com.

Реал врятував важливе очко у матчі проти Боруссії Менхенгладбах.

Про це розповів головний тренер Реала Зінедін Зідан.

"Не думали, що матч буде таким драматичним. Мої гравці показали, що вони знають, як реагувати. Вважаю, що ми були дуже хороші в першому таймі. Сильно засмучує те, що ми допустили грубу помилку, яка призвела до їхнього першого голу.

Нам не вдалося втілити територіальну перевагу в гольові моменти. Але я задоволений тим, як відповіли мої гравці. Ми врятували важливе очко. Цей сезон стане важким для всіх, але я гордий тим, як ми сьогодні билися. З такою грою ми вийдемо з групи без всіляких сумнівів", - відзначив Зідан.

Нагадаємо, Боруссія втратила перемогу над Реалом.

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