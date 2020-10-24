 Реал розібрався з Барселоною у 7 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Реал розібрався з Барселоною у 7 турі Ла-Ліги

Сьогодні 19:08 1345 0
Реал очолив турнірну таблицю чемпіонату Іспанії
Реал розібрався з Барселоною у 7 турі Ла-Ліги
#Барселона, #Реал, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал на виїзді обіграв Барселону у рамках 7 туру Ла-Ліги.

Матч завершився із рахунком 3:1 на користь клубу з Мадрида.

Рахунок у матчі відкрив Вальверде, який використав вихід сам на сам із Нето та влучно пробив у кут воріт. Барселона змогла зрівняти рахунок через 3 хвилини, коли Ансу Фаті замкнув простріл Альби.

У другому таймі підопічні Зідана вийшли вперед завядки пенальті, яке реалізував Серхіо Рамос. Крапку в матчі поставив Лука Модрич, зробивши пару помилкових замахів в штрафний і відправивши м'яч повз голкіпера.

Чемпіонат Іспанії – Ла-Ліга
07 тур, 24 жовтня

Барселона – Реал 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Вальверде, 1:1 – 8 Фаті, 1:2 – 63 Рамос (пен), 1:3 – 90 Модрич

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