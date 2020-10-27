Джерело - UA-футбол.
Керівництво ПСЖ роздумує над тим, щоб в недалекому майбутньому замінити головного тренера Томаса Тухеля на Массіміліано Аллегрі.
Про це повідомляє Le10Sport.
Парижани розглядали варіант із запрошенням італійця ще в минулому сезоні, але вирішили довіритися німецькому фахівцеві, який вивів їх у фінал Ліги чемпіонів.
Тепер майбутнє Тухеля буде залежати від подальших виступів команди в євротурнірі.
Минулий сезон Аллегрі провів у відпустці. Останнім його клубом був Ювентус, з яким він п'ять разів поспіль перемагав у чемпіонаті Італії.
Нагадаємо, Аллегрі може очолити Челсі.