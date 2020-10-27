У клубі думають над тим, що їм потрібен новий тренер

Керівництво ПСЖ роздумує над тим, щоб в недалекому майбутньому замінити головного тренера Томаса Тухеля на Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Le10Sport.

Парижани розглядали варіант із запрошенням італійця ще в минулому сезоні, але вирішили довіритися німецькому фахівцеві, який вивів їх у фінал Ліги чемпіонів.

Тепер майбутнє Тухеля буде залежати від подальших виступів команди в євротурнірі.

Минулий сезон Аллегрі провів у відпустці. Останнім його клубом був Ювентус, з яким він п'ять разів поспіль перемагав у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, Аллегрі може очолити Челсі.