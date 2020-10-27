Ребров: У Динамо дуже вимогливі уболівальники

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров ніколи не був у Динамо в зоні комфорту.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Не вважаю, що Динамо - комфортна зона. В Динамо я грав багато років, і там вимогливість і відповідальність не менше, ніж тут. Це ще велике питання, де зона комфорту, тому що в Динамо дуже вимогливі уболівальники. Це і історія Динамо. Всі звикли бачити команду в Лізі чемпіонів, чемпіоном України, що зараз зробити непросто.

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Думаю, всюди важко працювати. Ти як тренер несеш відповідальність за команду, за уболівальників. Ти повинен бути сконцентрований, віддавати всі сили своїй роботі", - розповів Ребров.