Матч Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться з глядачами

Матч відбудеться за присутності глядачів

Шахтар зіграє матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Боруссії Менхенгладбах за присутності уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Шахтар отримав дозвіл Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення поєдинку з глядачами.

Важливо: Шахтар – Інтер: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

При проведенні поєдинку приймаюча сторона повинна строго дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, а також організувати допуск в сектора не більше ніж 15% від числа уболівальників, яких може вмістити НСК Олімпійський.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч з Інтером.