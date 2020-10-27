Матч Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться з глядачами

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар зіграє матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Боруссії Менхенгладбах за присутності уболівальників.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Шахтар отримав дозвіл Міністерства охорони здоров'я України щодо проведення поєдинку з глядачами.
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При проведенні поєдинку приймаюча сторона повинна строго дотримуватися всіх протиепідемічних заходів, а також організувати допуск в сектора не більше ніж 15% від числа уболівальників, яких може вмістити НСК Олімпійський.