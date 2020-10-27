Шахтар назвав заявку на матч з Інтером

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів прийме Інтер.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Важливо: Шахтар – Інтер: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Заявка Шахтаря на матч з Інтером
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко
Захисники: Додо, Сергій Болбат, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Вітао, Віктор Корнієнко, Маркіньос Сіпріано
Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Маркос Антоніо, Георгій Судаков, Тете, Манор Соломон, Владислав Вакула
Нападники: Дентіньо, Богдан В'юнник