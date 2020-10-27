Визначився коментатор матчу Шахтар – Інтер

Віктор Вацко прокоментує матч Шахтаря у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера на каналі Футбол 1.

Про це розповів Іван Гресько.

"Справді, Віктор Вацко повертається на Футболи. Справедливо буде сказати, що новина застала зненацька. Навіть наш ньюсрум у легкому заціпенінні.

Важливо: Шахтар – Інтер: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Півтора року за межами ефіру стали для нього часом для роздумів. Ну і для перезарядки акумуляторів. А "Welcome back", дослівно перекладайте так: "Всюди добре, але вдома найкраще".

Отож, сьогодні ви знову почуєте знайомий голос. Якщо вино у бокалах було італійське, то нехай і закуска буде відповідною.

Є у нас сьогодні матчі за участю італійців? Включіть мікрофон", - розповів Гресько.