Де Пена: Я щиро захоплююся українцями

Хавбек Динамо Карлос де Пена вражений відвагою українців у боротьбі за краще майбутнє своєї країни.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже поважаю український народ. Не тільки через Чорнобиль, який вам довелося пережити, але і за революцію 2014 року. Я бачив документальний фільм на Netflix Winter On Fire. Те, як люди вели себе і боролися за свої права - це щось неймовірне. Я щиро захоплююся українцями.

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Я приїхав грати в Україні, тому повинен знати історію цієї країни і розуміти процеси, які тут відбуваються. Тим більше, що Майдан відбувся зовсім недавно і він був дуже важливим для українців, які боролися за краще майбутнє для своєї країни.

Тепер, коли я бачу Майдан Незалежності і монумент на площі, то згадую, що кілька років тому тут тривала велика боротьба, - сказав де Пена.