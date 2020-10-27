Шахтар - Інтер 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Шахтар здобуває нічию з Інтером на НСК Олімпійському!

90' Пінамонті в боротьбі проти Додо порушив правила біля штрафного майданчика Шахтаря.

90' Три хвилини додав суддя до основного часу.

89' Заміна від Луїша Каштру: замість Марлоса на поле вийшов Алан Патрік.

88' Ще одна заміна в нашому поєдинку. Замість Ешлі Янга догравати поєдинок буде Андреа Пінамонті.

87' Янг обрізався на своїй половині поля, скинувши м'яч головою на Тете, але той не зміг розпорядитися м'ячем як слід і подарував його захиснику.

85' Дальній пас виконував Брозович в штрафну на Бареллу, але тому пробити головою не дозволив в силовій боротьбі Бондар.

84' Довго катають м'яч на чужій половині поля міланці, але пройти масовану оборону Шахтаря їм поки не вдається.

82' Подвійна заміна сталася в складі Інтера. Замість Відаля і Д'Амброзіо гру продовжать Еріксен і Дарміан.

80' Змістився з лівого флангу в центр Тайсон і спробував пробити по воротах, але цей постріл накрив в підкаті Бастоні.

78' М'яко закинув Перишич в штрафну на Лукаку, який в боротьбі із захисником впав на газон. Суддя не призначив пенальті.

77' З лівого флангу Янг закинув в штрафну на Перішіча, але до того м'яч не дійшов. Добре на перехопленні відпрацював Матвієнко.

75' Міг вискакувати на ворота суперника Корнієнко після закидання від Соломона, але в останній момент м'яч виніс в стрибку Де Врей.

74' Продавив захисника по флангу Тете і прострілив в центр на Марлоса, але удар останнього заблокували захисники.

73' З правого флангу навісив Хакімі на ближню штангу, але тут ніхто з партнерів так і не зміг пробити.

72' Заміна в складі Інтера. Замість Лаутаро Мартінеса гру продовжить Іван Перишич.

71' Тонким пасом Лаутаро знайшов у штрафному суперника Бареллу, але тому пробити не дозволили відразу три захисники.

69' Утікав на ворота Соломон після закидання від Антоніо, але вийшов за межі штрафного Ханданович і виніс м'яч в аут.

67' З флангу Лукаку віддавав в штрафну на Лаутаро, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

65' Пішла подача в штрафний майданчик, але Лукаку головою вибив м'яч подалі.

64' Швидку контратаку розгорнули гравці Шахтаря, Соломон перевів м'яч на Марлоса, той продовжив на Додо, а Відаль у підкаті зніс бразильця. Жовта для Артуро і штрафний удар для "гірників".

63' Ще одна вимушена заміна в складі Шахтаря. Замість Давида Хочолави, який зазнав ушкодження, грати буде Микола Матвієнко.

62' Прорвався по правому флангу в черговий раз Хакімі і подав у центр штрафного, але тут Бондар виніс м'яч в аут.

60' Пробивав головою Відаль з лінії воротарського після навісу з кутового, але м'яч полетів трохи вище поперечини.

58' Після відмінного пасу від Антоніо вискакував на ворота суперника Тете, але повернувся в оборону Бастоні і в підкаті відібрав м'яч.

56' Змістився Брозович в штрафну з флангу і пробив по воротах. Відбив перед собою Трубін, але точно на ногу Лаутаро, який з льоту добивав, але примудрився не влучити у порожні ворота.

55' Грамотно підставився в центрі поля Антоніо і змусив порушити правила проти себе. Штрафний удар виконуватимуть господарі.

54' Перехопив м'яч Антоніо в центрі поля і тут же закинув на хід Тете, але той не зміг відірватися від захисника і втратив ігровий снаряд.

52' На фланг віддавав Відаль на хід Хакімі, але тому не вистачило швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

50' Дальній пас виконував Брозович на лівий фланг, куди вривався Янг, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

48' Зіткнулися в центрі поля Тете і Відаль. Обидва футболісти на газоні і потребують медичної допомоги.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Нулі на табло, хоча помітно, що Інтер мав більше шансів для взяття воріт.

45' З кутового пішла подача в штрафний майданчик Шахтаря, але Трубін впевнено кулаками відвів небезпеку від своїх воріт.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Катає м'яч Інтер, але до гостроти справа не доходить.

42' Пробив потужно Лукаку, але Трубін зумів перевести м'яч у поперечину! Браво Анатолій!

41' У грубому підкаті Бондар зніс Відаля. Небезпечний стандарт виконуватимуть футболісти Інтера

40' М'яко закинув Брозович в штрафну, куди увірвався Лаутаро, але його випередив Трубін і спокійно забрав м'яч у руки.

39' Відаль розрізним пасом шукав в штрафному суперника Лукаку, але того випередив Додо і виніс м'яч в центр поля.

37' Проривався по флангу на швидкості Додо, але напоровся на Де Врея, який в чистому підкаті виніс м'яч на кутовий.

35' Барелла віддавав в штрафну на Лукаку, але того випередив в останній момент Бондар і виніс м'яч подалі.

33' Пішла подача глибоко в штрафний майданчик, але Ханданович на виході впевнено зіграв кулаком і вибив м'яч подалі.

32' Бастоні зірвав атаку притримавши Тете за футболку. Жовту картку за цей фол отримав гравець "нерадзуррі"

31' Янг ефектно пішов від захисника на фланзі і подав у штрафну, але після серії рикошетів м'яч прилетів у руки Трубіну.

30' Проривався по флангу на швидкості Хакімі, але напоровся на Корнієнка, який в чистому підкаті виніс м'яч в аут.

28' З правого флангу прострілив у центр низом Марлос на Майкона, який пробив метрів з двадцяти, але м'яч полетів вкрай неточно.

26' Діагональним пасом Трубін запустив по правій бровці Корнієнка, але того випередив Хакімі і виніс м'яч головою в аут.

24' Після чергового навісу від Барелли з кутового пробивав головою з лінії воротарського Лукаку, але поруч зі штангою пролетів м'яч.

23' З кутового навісив Барелла в центр штрафної, але тут виграв верх Майкон і головою виніс м'яч за межі поля.

21' Втік по флангу Хакімі, змістився в штрафну і пробив по воротах, але Корнієнко в підкаті перевів м'яч на кутовий.

19' Після пасу від Хакімі увірвався в штрафну суперника Барелла, обіграв Хочолаву і пробив низом, але Трубін зміг ногами відбити м'яч в сторону. Щоправда після цього боковий суддя зафіксував офсайд.

18' Втік по правому флангу Хакімі і прострілив низом у штрафну, де пробив з ходу Лукаку. На цей раз вище воріт.

16' Відаль запустив Лукаку в штрафний майданчик, бельгієць виграв боротьбу із Хочолавою і пробивав по воротам, але Трубін врятував команду. М'яч відлетів на Барелу, який завдав удар у дотик, але влучив у поперечину. Пощастило Шахтарю зараз.

15' Заміна в матчі. Замість травмованого Дентіньо гру продовжить Тайсон.

13' Пауза в матчі. На рівному місці травмувався Дентіньо. Тримається за стегно гравець Шахтаря.

11' У верховій боротьбі проти Лукаку отримав по голові ліктем Хочолава. Фол в атаці зафіксував суддя.

10' Наздогнав м'яч на правому фланзі Хакімі і тут же подав центр штрафного, де пробив з льоту Янг, але м'яч застряг поміж захисників.

8' Антоніо дальній пас виконував на лівий фланг, куди вривався Соломон, але не вистачило йому швидкості, щоб зберегти м'яч в межах поля.

7' Тонким пасом Тете запустив у штрафну суперника Додо, але того грамотно корпусом від м'яча відтіснив Бастоні.

5' На фланзі Марлос заїхав по ногах Барелі. Суддя все бачив і призначив штрафний удар на користь гостей.

3' Тете проривався по правому флангу і намагався подати у штрафний майданчик, але Бастоні підставив ногу і перевів м'яч на кутовий.

2' Не дуже активно йде в пресинг Інтер на початку, але далі своєї половини поля Шахтар не просувається.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Раніше визначився коментатор матчу Шахтар – Інтер

Стали відомі стартові склади команд.

Шахтар зустрінеться з Інтером у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 27 жовтня, на НСК Олімпійському, о 19:55 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.