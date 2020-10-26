Шахтар займає гідне місце в європейському футболі.

Таку думку висловив головний тренер Інтера Антоніо Конте напередодні поєдинку з донецькою командою.

"Ми знаємо, що Шахтар - дуже сильна команда. Три голи в ворота Реала абсолютно не випадкові. Ми добре підготувалися до матчу. З повагою ставимося до всіх суперників. Але ми повинні орієнтуватися на себе, свою гру", - заявив фахівець.