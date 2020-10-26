Джерело - Трибуна.
Шахтар займає гідне місце в європейському футболі.
Таку думку висловив головний тренер Інтера Антоніо Конте напередодні поєдинку з донецькою командою.
"Ми знаємо, що Шахтар - дуже сильна команда. Три голи в ворота Реала абсолютно не випадкові. Ми добре підготувалися до матчу. З повагою ставимося до всіх суперників. Але ми повинні орієнтуватися на себе, свою гру", - заявив фахівець.
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"Ми дивилися кілька матчів в УПЛ, в тому числі останній. Ми знаємо, що Шахтар займає гідне місце в європейському футболі. Ми поважаємо цього суперника. Але постараємося проявити свої сильні сторони", - сказав Конте.
Нагадаємо, троє гравців Шахтаря пропустили тренування перед матчем з Інтером.