 Шахтар - дуже сильна команда, - Антоніо Конте | Футбол | Champion.com.ua
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Конте: Шахтар - дуже сильна команда

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Головний тренер "нерадзуррі" дивився останній матч "гірників" в УПЛ
Конте: Шахтар - дуже сильна команда
#Конте, #Інтер, #Шахтар

Джерело - Трибуна.

Шахтар займає гідне місце в європейському футболі.

Таку думку висловив головний тренер Інтера Антоніо Конте напередодні поєдинку з донецькою командою.

"Ми знаємо, що Шахтар - дуже сильна команда. Три голи в ворота Реала абсолютно не випадкові. Ми добре підготувалися до матчу. З повагою ставимося до всіх суперників. Але ми повинні орієнтуватися на себе, свою гру", - заявив фахівець.

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"Ми дивилися кілька матчів в УПЛ, в тому числі останній. Ми знаємо, що Шахтар займає гідне місце в європейському футболі. Ми поважаємо цього суперника. Але постараємося проявити свої сильні сторони", - сказав Конте.

Нагадаємо, троє гравців Шахтаря пропустили тренування перед матчем з Інтером.

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