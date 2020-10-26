Шахтар - Інтер: історія протистоянь

У вівторок, 27 жовтня, донецький Шахтар прийме міланський Інтер у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Поєдинок відбудеться у Києві на НСК Олімпійський о 19:55 з обмеженою кількістю глядачів.

Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Влітку Шахтар та Інтер зустрічалися у півфіналі Ліги Європи розіграшу-2019/20. Міланці каменя на камені не залишили від донеччан, розгромивши їх з рахунком 5:0. Дублем тоді відзначилися Ромелу Лукаку і Лаутаро Мартінес, ще один гол забив Даніло Д'Аброзіо.

Загалом це буде четверта зустріч команди. Шахтар ще не перемагав, двічі програвши та одного разу зігравши внічию.

10 серпня 2005 / Ліга чемпіонів, 3-й кваліфай-раунд

Шахтар - Інтер - 0:2

24 серпня 2005 / Ліга чемпіонів, 3-й кваліфай-раунд, матч-відповідь

Інтер - Шахтар - 1:1

17 серпня 2020 / Ліга Європи, 1/2 фіналу

Інтер - Шахтар - 5:0

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