Луческу: У мене немає проблем з фанатами Динамо

Головний тренер Динамо Мірче Луческу виділив свою сміливість, коли погодився очолити київський клуб.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Ультрас Динамо протестували проти мого призначення. Як я себе почував? У мене немає проблем з фанатами. Я усвідомлюю, що подібний виклик зміг би витримати не кожен.

Актуально: Родрігес: Луческу - легендарний тренер

Сподіваюся, що ультрас передумають і візьмуть до уваги сміливість мого вчинку. Я хочу працювати день за днем, і сподіваюся, що моє здоров'я дозволить робити це. Думаю, люди старше 70 мене добре зрозуміють і стануть моїми найбільшими шанувальниками! Щоб зробити те, що зробив я, потрібна сміливість", - розповів Луческу.