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Родрігес: Луческу - легендарний тренер

Сьогодні 15:44 822 0
Жерсон Родрігес прокоментував роботу з Мірчею Луческу
Родрігес: Луческу - легендарний тренер
#Родрігес, #Луческу, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Форвард Динамо Жерсон Родрігес задоволений співпрацею із головним тренером Мірчою Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже вдячний Луческу, це легендарний тренер. Він довіряє мені і знає, як потрібно зі мною працювати. Так само і з іншими футболістами. Я дуже ціную його роботу. Луческу дав мені впевненість у своїх силах. Він вірить у мене, а я намагаюся віддячувати йому своєю грою на полі.

У матчі проти Олександрії мені було непросто себе проявити. На позиції центрального нападника я почувався не дуже комфортно", - сказав Родрігес.

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