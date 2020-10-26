Родрігес: Луческу - легендарний тренер

Форвард Динамо Жерсон Родрігес задоволений співпрацею із головним тренером Мірчою Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже вдячний Луческу, це легендарний тренер. Він довіряє мені і знає, як потрібно зі мною працювати. Так само і з іншими футболістами. Я дуже ціную його роботу. Луческу дав мені впевненість у своїх силах. Він вірить у мене, а я намагаюся віддячувати йому своєю грою на полі.

У матчі проти Олександрії мені було непросто себе проявити. На позиції центрального нападника я почувався не дуже комфортно", - сказав Родрігес.