Пірло назвав причини невдач Ювентуса

Ювентусу необхідно вступати у гру із перших хвилин матчу.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Андреа Пірло.

"У першому таймі ми були недостатньо агресивними, вичікували, при цьому саме до перерви у нас були найкращі моменти для взяття воріт. Ми добре відреагували після пропущеного гола, але нам не потрібен ляпас, аби прокинутися і грати інтенсивно.

Важко грати проти Верони чи Аталанти – вони опікають персонально по всьому полю і нав'язують єдиноборства. Ми намагалися уникнути їхнього високого пресингу, і у другому таймі у нас це виходило краще.

З Вероною непросто мати справу, але ми могли зіграти краще. Артур чудово контролював м'яч, але він, як і всі, може додати. Нам потрібно відразу починати грати інтенсивно і тримати темп протягом усього матчу", – відзначив Пірло.