 Ювентус не зміг здолати Верону у 5 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус не зміг здолати Верону у 5 турі Серії А

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Ювентус не зміг здолати Верону у 5 турі Серії А
#Ювентус, #Верона

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серії А Ювентус вдома зіграв внічию з Вероною.

У другому таймі матчу Фавіллі вивів вперед гостей. Ювентус завдяки голу Кулусевскі зрівняв рахунок. У хвилини, що залишилися до завершення матчу, гравці Ювентуса намагалися забити переможний гол, але не вдалося.

Чемпіонат Італії - Серії А
5 тур, 25 жовтня

Ювентус - Верона 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Фавіллі, 1:1 - 78 Кулусевскі

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Нагадаємо, Кальярі переміг Кротоне у 5 турі Серії А.

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