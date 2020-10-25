Ювентус не зміг здолати Верону у 5 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі п’ятого туру італійської Серії А Ювентус вдома зіграв внічию з Вероною.
У другому таймі матчу Фавіллі вивів вперед гостей. Ювентус завдяки голу Кулусевскі зрівняв рахунок. У хвилини, що залишилися до завершення матчу, гравці Ювентуса намагалися забити переможний гол, але не вдалося.
Чемпіонат Італії - Серії А
5 тур, 25 жовтня
Ювентус - Верона 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 60 Фавіллі, 1:1 - 78 Кулусевскі
Раніше, Фіорентина переграла Удінезе у 5 турі Серії А.
Нагадаємо, Кальярі переміг Кротоне у 5 турі Серії А.