Поль Погба вирішив більше не виступати на національну команду

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба завершив кар'єру в збірній Франції.

Про це повідомляє The Sun.

Погба прийняв таке рішення через слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що іслам був джерелом міжнародного тероризму.

Також на Поля вплинуло рішення французького уряду вшанувати пам'ять вчителя, який опублікував образливі зображення пророка Мухаммеда, за що був убитий по дорозі додому.

27-річний півзахисник дебютував у збірній Франції у 2013 році, зігравши за цей час 72 матчі, в яких забив 10 голів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Погба.