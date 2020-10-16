Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Погба

Манчестер Юнайтед активували опцію продовження контракту з півзахисником Полем Погба.

Про це повідомив журналіст Саймон Стоун.

"Поль – наш гравець, він проведе тут наступні два роки. Я впевнений, що він сфокусований на тому, щоб віддати свій максимум. Не маю сумнівів, що в прийдешні кілька років ми побачимо його в найкращій формі", – відзначив головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.