Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Погба

Джерело - football24.ua.
Манчестер Юнайтед активували опцію продовження контракту з півзахисником Полем Погба.
Про це повідомив журналіст Саймон Стоун.
"Поль – наш гравець, він проведе тут наступні два роки. Я впевнений, що він сфокусований на тому, щоб віддати свій максимум. Не маю сумнівів, що в прийдешні кілька років ми побачимо його в найкращій формі", – відзначив головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
У нинішньому сезоні Погба зіграв у 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
Раніше повідомлялося, що Зідан зацікавлений у трансфері Погба.