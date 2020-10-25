Фіорентина переграла Удінезе у 5 турі Серії А

Кастровіллі та Окака оформили дублі

Джерело - Чемпіон.

У матчі п’ятого туру італійської Серії А Фіорентина перемогла Удінезе.

До перерви на два голи господарів гості відповіли одним. Після перерви Кастровіллі оформив дубль, довівши рахунок до 3:1. Окака на 86-ій хвилині теж оформив дубль, відігравши один гол.

Чемпіонат Італії - Серії А

5 тур, 25 жовтня

Фіорентина - Удінезе 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Кастровіллі, 2:0 - 22 Міленкович, 2:1 - 43 Окака, 3:1 - 52 Кастровіллі, 3:2 - 86 Окака

Раніше, Кальярі переміг Кротоне у 5 турі Серії А.