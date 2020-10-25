Зоря у більшості розгромила Рух у 7 турі УПЛ

Гості майже увесь другий тайм матчу провели у дев’ятьох

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру УПЛ Зоря зустрічалася з львівським Рухом.

Перша половина матчу пройшла без забитих голів. Наприкінці тайму Гагун отримав червону картку. На старті другого тайму Мартинюк отримав друге попередженні і гості майже увесь другий тайм матчу провели у дев’ятьох. Зоря скористалася більшістю і забила чотири голи.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 25 жовтня

Зоря - Рух 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Гладкий, 2:0 - 76 Кочергін, 3:0 - 88 Іванисеня, 4:0 - 90+2 Сайядманеш

Зоря: Васіл, Фаворов (Руфаті 73), Вернидуб, Цвек, Хомченовський (Циганікс 81), Іванисеня, Назарина, Кочергін (Чайковський 84), Луньов (Перович 74), Кабаєв, Гладкий (Сайядманеш 81)

Рух: Бандура (Герета 90), Гагун, Дуць, Стаменковіч, Гліха, Мартинюк, Мисик, Русин (Климчук 46), Федорчук (Литвиненко 82), Б.Бойчук (Притула 86), Кухаревич (Кондраков 82)

Попередження: Мартинюк 45, Мисик 54 - Хомченовський 7, Іванисеня 84

Вилучення: Гагун 45+3 (ВАР), Мартинюк 49

Нагадаємо, Інгулець та Маріуполь не виявили сильнішого у 7 турі УПЛ.