 Колос зіграв внічию з Минаєм у 7 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Колос зіграв внічию з Минаєм у 7 турі УПЛ

Сьогодні 18:54 144 0
Двічі команди обмінювалися забитими голами
Колос зіграв внічию з Минаєм у 7 турі УПЛ
#Колос, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі сьомого туру УПЛ ковалівський Колос не зміг переграти Минай.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. Після перерви команди це повторили ще раз.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 25 жовтня

Колос - Минай 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 17 Нурієв (пен), 1:1 - 19 Мілько, 1:2 - 62 Шиндер, 2:2 - 63 Данфа

Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко (Олег Ільїн 46), Володимир Лисенко (Євген Селезньов 59), Євген Смирний (Євген Ісаєнко 59), Віталій Гавриш, Вадим Мілько, Олександр Чорноморець, Денис Костишин (Мамаду Ламін Данфа 46), Микита Кравченко, Владислав Ємець, Андрій Богданов (Євген Задоя 79)

ФК Минай: Антон Каніболоцький, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Данило Книш (Денис Кожанов 76), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 81), Василь Пиняшко (Олександр Маткобожик 81), Шеммі Маємбе, Андрій Ткачук, Міслав Матич (Максим Лопирьонок 65), Олександр Сніжко (Олег Голодюк 65), Кирило Меліченко

Попередження: Володимир Лисенко 31, Вадим Мілько 40, Євген Селезньов 78, Олег Ільїн 78, Микита Кравченко 82 - Міслав Матіч 28, Данило Книш 74, Антон Шиндер 77, Анатолій Нурієв 86.

Раніше, Інгулець та Маріуполь не виявили сильнішого у 7 турі УПЛ.

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