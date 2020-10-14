Бразильський клуб хоче орендувати гравця Шахтаря

Маркіньйос Сіпріано може змінити клуб

Флуміненсе хоче домовитися з Шахтарем про оренду 21-річного атакувального півзахисника Маркіньйоса Сіпріано.

Про це повідомляє Globoesporte.

Клуби раніше вже контактували на предмет укладання угоди, але в останній момент "гірники" поставили перемовини на паузу через спалах коронавірусу в першій команді. Український клуб переживає, що може зіткнутися з кадровою кризою в матчах Ліги чемпіонів, а тому не спішить погоджуватися на пропозицію Флуміненсе.

Трансферне вікно в Бразилії буде відкрито до 9 листопада, і Флуміненсе все ще розраховує погодити перехід Сіпріано.

Нагадаємо, скаут вказав на роль Ахметова у трансферах Шахтаря.