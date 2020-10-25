Керівництво Реала вело переговори з Почеттіно

Джерело - football.ua.
Керівництво Реала зв'язувалося з колишнім головним тренером Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.
Про це повідомляє El Transistor.
Аргентинський фахівець розглядається в якості основного претендента на заміну Зінедіна Зідана, якщо той провалить наступні матчі.
Зазначалося, що клуб був незадоволений двома домашніми поразками Реала від Кадіса і Шахтаря, давши французу два матчі на виправлення ситуації.
До слова, в останньому матчі мадридці зуміли здобути перемогу, обігравши в рамках Ель Класико Барселону на виїзді (3:1).