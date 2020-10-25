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Костевич відправиться на операцію до Німеччини

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Костевич відправиться на операцію до Німеччини
#Костевич, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Лівий захисник Динамо Володимир Костевич у понеділок 26 жовтня відправиться до німецького Мюнхена для проведення артроскопічної операції.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Попередній діагноз - пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Після проведення артроскопії стане відомий остаточний діагноз і терміни відновлення футболіста.

Відзначимо, що 27-річний Володимир Костевич перейшов в Динамо на правах вільного агента з Леха. Гравець приєднався до команди на початку жовтня, підписавши контракт на три роки.

Раніше, Динамо обіграло Олександрію у 7 турі УПЛ.

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