Джерело - ФК Динамо.
Лівий захисник Динамо Володимир Костевич у понеділок 26 жовтня відправиться до німецького Мюнхена для проведення артроскопічної операції.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Попередній діагноз - пошкодження меніска і передньої хрестоподібної зв'язки коліна.
Після проведення артроскопії стане відомий остаточний діагноз і терміни відновлення футболіста.
Відзначимо, що 27-річний Володимир Костевич перейшов в Динамо на правах вільного агента з Леха. Гравець приєднався до команди на початку жовтня, підписавши контракт на три роки.
Раніше, Динамо обіграло Олександрію у 7 турі УПЛ.