Десна увірвалася у ТОП-4 турнірної таблиці УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 7 турі УПЛ Десна на виїзді обіграла Олімпік.

Матч завершився із рахунком 2:0 на користь клуба із Чернігова.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 тур, 24 жовтня

Олімпік – Десна 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 24 Шевцов, 0:2 – 37 Тотовицький

Олімпік: Кичак, Лебеденко, Пасіч (Ксьонз, 61), Гришко, Драмме, Бабенко, Завійський. (Романовський, 61), Тейшейра (Чогадзе, 78), Політило (Каргбо, 78), Беніто (Альваренга, 89), Шахаб. Запасні: Бетім, Цимбалюк, Снуріцин, Кравчук. Головний тренер: Ігор Климовський



Чернігів: Паст, Конопля, Гітченко, Імереков, Мостовий, Огіря, Арвеладзе (Єрмаков, 82), Калітвінцев (Гуцуляк, 89), Мудрик (Картушов, 69), Тотовицький (Дегтярьов, 82), Шевцов (Домбровський, 69). Запасні: Литовка, Тамм, Хльобас, Западня. Головний тренер: Олександр Рябоконь



Попередження: Беніто, 26, Імереков, 30, Гітченко, 48, Шахаб, 61, Тотовицький, 79

Нагадаємо, Ворскла в меншості відібрала очки в Шахтаря в 7 турі УПЛ.