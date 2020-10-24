Баварія знищила Айнтрахт, Лейпциг обіграв Герту. Результати 5 туру Бундесліги

Результати матчів 5 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матч 5 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 24 жовтня

Баварія Мюнхен - Айнтрахт Франкфурт 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Левандовскі, 2:0 – 26 Левандовскі, 3:0 – 60 Левандовскі, 4:0 – 72 Сане, 5:0 – 90 Мусіала

Майнц - Боруссія М. 2:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 15 Штіндль, 1:1 – 23 Матета, 2:1 – 36 Матета, 2:2 – 75 Гофманн, 2:3 – 83 Гінтер

РБ Лейпциг - Герта Берлін 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 8 Кордоба, 1:1 – 11 Упамекано, 2:1 – 77 Забітцер

Уніон Берлін – Фрайбург 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 34 Гріфо, 1:1 – 36 Андріх

Раніше, Штутгарт зіграв внічию з Кельном у 5 турі Бундесліги.