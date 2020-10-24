Шахтар - Ворскла 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Ворскла зіграла внічию з донецьким Шахтарем у 7 турі української Прем'єр-ліги.
7 хвилина. Відео голу Кулача
33 хвилина. Відео голу Соломона
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 тур, 24 жовтня
Шахтар - Ворскла 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Кулач, 1:1 - 33 Соломон
Шахтар: Трубін, Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко(Матвієнко 73), Майкон(Патрік 59), Маркос Антоніо(Степаненко 73), Марлос, Тете, Соломон(Тайсон 63), Дентіньо(Судаков 73)
Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Судаков, Тайсон, В'юнник