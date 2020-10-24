Шахтар - Ворскла: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Ворскла номінально вдома прийматиме Шахтар у центральній грі 7 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Дентіньо
Запасні: Пятов, Болбат, Сіпріано, Матвієнко, Степаненко, Патрік, Судаков, Тайсон, В'юнник
Ворскла: Різник, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута, Ребенок, Пуцлін, Скляр, Кане, Кулач, Степанюк
Запасні: Ткаченко, Сємілєт, Пешич, Васін, Кравчук, Челядін, Щербак
Нагадаємо, нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом.