Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги

Такий концепт несе небезпеку для футболу, який ми знаємо

Джерело - Чемпіон.

Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку футболу, тому що країни на кшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від еліти.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку тому футболу, до якого ми звикли. Країни на кшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від процвітаючою еліти. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях", - написав Шевченко.

“Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку тому футболові, до якого ми звикли. Країни накшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від процвітаючої еліти. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях.” — Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 23, 2020

Нагадаємо, Шевченко підтримав Мілан перед дербі з Інтером.