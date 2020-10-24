 Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Луческу збирався працювати в Зеніті до 100 років, але відпрацював тільки один сезон. І ось чому
Вчора 17:08 7413 2
Шевченко назвав заявку на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії
Сьогодні 15:29 117
Барселона - Реал: онлайн-трансляція 7 туру Ла-Ліги. LIVE
Сьогодні 15:18 753
Вест Гем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 13:17 701
Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 12:59 1297
Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 10:23 910
Збірна України обіграла Ірландію у кваліфікації на Євро-2022
Вчора 21:25 1885
Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE
Вчора 20:47 1080
Костюк пробилась у півфінал турніру в США
Вчора 20:42 1323
Білодід здобула бронзу на турнірі Grand Slam у Будапешті
Вчора 20:03 1615
Блоги
Лідер Вест Гема забив шикарний гол бісіклетою
Лідер Вест Гема забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:24 143
Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні
Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 242 1
Нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом
Нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:44 317
Відео дня. Футболістка Карпат забила з кутового «сухий лист»
Відео дня. Футболістка Карпат забила з кутового «сухий лист» Valeriy Ruchka
Вчора 21:26 754
Типовий Ярмола: феноменальний гол вінгера збірної України у ворота Польщі
Типовий Ярмола: феноменальний гол вінгера збірної України у ворота Польщі Андрій Твердохліб
Вчора 21:06 840
Подорож Джастіна Гейджи від шахтарського міста до зірки ММА
Подорож Джастіна Гейджи від шахтарського міста до зірки ММА Андрій Твердохліб
Вчора 20:46 415
Батьківський план: Як Хабіб Нурмагомедов вшановує пам'ять свого батька
Батьківський план: Як Хабіб Нурмагомедов вшановує пам'ять свого батька Андрій Твердохліб
Вчора 20:31 371
Луческу збирався працювати в Зеніті до 100 років, але відпрацював тільки один сезон. І ось чому
Луческу збирався працювати в Зеніті до 100 років, але відпрацював тільки один сезон. І ось чому Дима Копий
Вчора 17:08 7409 2
Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 31!
Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 31! Valeriy Ruchka
Вчора 15:09 2333
Федерація боксу України підтримала Кремльова. Офіційний лист
Федерація боксу України підтримала Кремльова. Офіційний лист Valeriy Ruchka
Вчора 14:57 1134 2
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому
Юний футболіст Барселони приїхав на гру Ліги чемпіонів із целофановим пакетом, забив гол і поїхав на таксі додому Андрій Твердохліб
22.10.2020 19:38 4327
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд
Кременчук - чемпіон! Історична фінальна гра за 100 секунд Андрій Твердохліб
22.10.2020 16:19 472
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google
Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google Андрій Твердохліб
22.10.2020 16:12 720
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України
6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України Андрій Твердохліб
22.10.2020 12:28 5983
УХЛ презентувала логотип на новий сезон
УХЛ презентувала логотип на новий сезон Valeriy Ruchka
21.10.2020 17:53 590
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:43 Бокс Операція Ломаченка на плечі пройшла успішно 24
15:29 Футбол Шевченко назвав заявку на матчі проти Польщі, Німеччини та Швейцарії 117
15:24 Блог Лідер Вест Гема забив шикарний гол бісіклетою 153
15:18 Пряма трансляція Барселона - Реал: онлайн-трансляція 7 туру Ла-Ліги. LIVE 753
15:14 Футбол Кулач забив 5 голів в останніх 4 матчах і очолив гонку бомбардирів УПЛ 197
14:52 Футбол Чайка та Поділля не визначили сильнішого в 8 турі Другої ліги 246
14:39 ММА Конор: Хабіб має перемогти, але якщо Гейджи влучить, він його вирубає 314
14:27 Бокс Усик: Часто ревную, коли бачу, як молоді люди дивляться на мою дружину 715
14:12 Футбол Огіря: Олімпік - не принциповий суперник, це моя сім'я 392
13:54 Футбол Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги 539
13:38 Футбол Ярмоленко та Зінченко залишилися в запасі на матч Вест Гем - Манчестер Сіті 524
13:27 Футбол Шахтар - Ворскла: стартові склади команд 842
13:17 Пряма трансляція Вест Гем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 6 туру АПЛ. LIVE 701
13:11 Футбол Метал - Енергія 0:0. Огляд матчу 555
12:59 Пряма трансляція Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 1297
12:54 Футбол Бущан: Олександрія вирізняється бійцівськими якостями 620
12:40 Футбол Заваров: Очікую ще більшого прогресу Динамо 854
12:36 Хокей. УХЛ Президент Кременчука - про емоції після чемпіонства і очікування від майбутнього сезону 701
12:24 Футбол Новачок Динамо Белуце отримав виклик у збірну Румунії 791
12:09 Футбол Ельче - Валенсія 2:1. Огляд матчу 732
12:02 Блог Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні 245 1
11:52 Футбол Президент Ла Ліги: Європейська Суперліга - ідея для фантазерів 816
11:44 Блог Нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом 317
11:39 Футбол Форвард Руху Кухаревич зацікавив бельгійський клуб 922
11:32 Футбол Барселона - Реал. Прогноз Олександра Шовковського 1033

Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги

Сьогодні 13:54 539 0
Такий концепт несе небезпеку для футболу, який ми знаємо
Шевченко виступив проти створення Європейської Суперліги
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку футболу, тому що країни на кшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від еліти.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Ідея створення Європейської Суперліги несе велику небезпеку тому футболу, до якого ми звикли. Країни на кшталт України потерпатимуть і ще більше віддалятимуться від процвітаючою еліти. Концепція змін повинна передбачати розвиток футболу на всіх рівнях", - написав Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко підтримав Мілан перед дербі з Інтером.

Коментарі ()