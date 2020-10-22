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Ворскла і Шахтар не зіграють в Олександрії

Сьогодні 08:55 464 0
Місце проведення матчу УПЛ поки не називає
Ворскла і Шахтар не зіграють в Олександрії
#Ворскла, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Поєдинок 7-го туру УПЛ Ворскла - Шахтар, який був перенесений з Полтави в Олександрію у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою в місті, в Олександрії не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У середу, 21-го жовтня, Дирекцією УПЛ було встановлено, що з об'єктивних причин матч ФК Ворскла Полтава - ФК Шахтар Донецьк не може бути проведений в Олександрії. Про місце проведення зазначеного матчу буде повідомлено пізніше.

Матч Ворскла - Шахтар має відбутися в суботу, 24-го листопада, о 14:00.

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