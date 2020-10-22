Ворскла і Шахтар не зіграють в Олександрії

Місце проведення матчу УПЛ поки не називає

Поєдинок 7-го туру УПЛ Ворскла - Шахтар, який був перенесений з Полтави в Олександрію у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою в місті, в Олександрії не відбудеться.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У середу, 21-го жовтня, Дирекцією УПЛ було встановлено, що з об'єктивних причин матч ФК Ворскла Полтава - ФК Шахтар Донецьк не може бути проведений в Олександрії. Про місце проведення зазначеного матчу буде повідомлено пізніше.

Матч Ворскла - Шахтар має відбутися в суботу, 24-го листопада, о 14:00.