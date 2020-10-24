Президент Ла Ліги про відхід Мессі: Це не стане драмою для нас

Репутація Ліонеля постраждає, на думку Хав'єра Тебаса

Джерело - Yahoo Sports.

Люди, які думають, що гравці визначають чемпіонат, помиляються.

Таку думку висловив президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Якщо Мессі покине Барселону, його репутація, яка так добре працює на нього, постраждає. Це правда, що він міг би отримати більш вигідну пропозицію в фінансовому плані, але я думаю, що він повинен зберегти репутацію, яку заробляв більше 20 років", - заявив функціонер.

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"Відхід Мессі не стане драмою для нас. Роналду йшов, Неймар йшов. Люди, які думають, що гравці визначають чемпіонат, помиляються. І я радий, що вони так думають, бо вони не будуть рости", - сказав Тебас.

Раніше Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні.