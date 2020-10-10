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Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні

Вчора 23:16 657 0
Луїс Суарес прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі у Барселоні
Суарес назвав умову, яка змусить Мессі залишитися у Барселоні
#Мессі, #Барселона, #Суарес

Джерело - football24.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі може залишитися у клубі після зміни ради директорів.

Про це розповів форвард Атлетіко Луїс Суарес.

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"Я думаю, мене хотіли прибрати від Мессі. Можливо, їх турбувало те, що у мене хороші стосунки з Ліонелем. Можливо, вони так сильно хотіли, щоб він проводив зі мною менше часу. Однак я не можу знайти ніяких причин, як це шкодило команді. Звичайно, я сумую за Лео, але ми постійно розмовляємо. Ми знаємо нашу дружбу. Ми ділимося один з одним багатьма речами.

Лео усвідомлює, що він означає для Барселони. Він дає клубу речі, які навіть важко собі уявити. Він повинен продовжувати бути першим, бути найкращим і бути щасливим.

Можливо, існує ймовірність, що він виступатиме за інший клуб, але якщо він почуватиметься комфортно і щасливо, і прийде нова рада директорів, він захоче залишитися в клубі. Як друг, я буду радий, якщо там у нього все складеться добре, але так само, якщо йому доведеться піти в інший клуб", - розповів Суарес.

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