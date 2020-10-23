Рафаїлов вказав на сумну ситуацію у Зорі

У Зорі проблеми вирішення виплати заборгованості по заробітній платі далекі від вирішення.

Про це розповів колишній генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов.

"Вчора Зоря зіграла свій перший матч в нинішньому турнірі Ліги Європи. Звичайно, всім хотілося іншого результату. Але реалії такі. Зоря показала, що у команди з'явився свій стиль у команди є ігрова дисципліна, футболісти намагаються виконувати установку тренера на гру.

Але на жаль командна майстерність, індивідуальна майстерність футболістів у Лестера вище. Плюс не вистачило везіння в окремих моментах.

Та й клубні проблеми ще далекі від вирішення. Заборгованість із зарплати вже 4 місяці. Багаторічна причина відсутності зростання Зорі в тому, що зароблені клубом гроші йшли не на розвиток клубу, а на виплату боргів із зарплати та виплат поточних зарплат.

Боюся, що якщо у клубу не з'явиться надійний і, головне, стабільний інвестор, то клуб чекає сумне майбутнє", - розповів Рафаїлов.