Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи

Зоря невдало стартувала у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 1 турі Ліги Європи на виїзді поступилася Лестеру.

Матч завершився із рахунком 3:0 на користь англійської команди.

Лестер відкрив рахунок на 29-й хвилині матчу, Меддісон скористався відскоком після удару Келечі та проштовхнув м'яч у ворота. Наприкінці тайму господарі поля подвоїли перевагу, відзначився Барнс, який втік від захисників Зорі та знущально перекинув м’яч через Шевченка.

У другій половині гри Лестер скористався помилкою Іванесені, півзахисник віддав пас точно в ноги Іхеаначо, а нападник влучно пробив у кут воріт луганців.

Ліга Європи

01 тур, 22 жовтня

Група G

Лестер - Зоря 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Меддісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо