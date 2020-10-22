Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Зоря у 1 турі Ліги Європи на виїзді поступилася Лестеру.
Матч завершився із рахунком 3:0 на користь англійської команди.
Лестер відкрив рахунок на 29-й хвилині матчу, Меддісон скористався відскоком після удару Келечі та проштовхнув м'яч у ворота. Наприкінці тайму господарі поля подвоїли перевагу, відзначився Барнс, який втік від захисників Зорі та знущально перекинув м’яч через Шевченка.
У другій половині гри Лестер скористався помилкою Іванесені, півзахисник віддав пас точно в ноги Іхеаначо, а нападник влучно пробив у кут воріт луганців.
Ліга Європи
01 тур, 22 жовтня
Група G
Лестер - Зоря 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 29 Меддісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо