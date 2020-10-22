 Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи

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Лестер легко обіграв Зорю у 1 турі Ліги Європи
#Зоря, #Лестер, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Зоря у 1 турі Ліги Європи на виїзді поступилася Лестеру.

Матч завершився із рахунком 3:0 на користь англійської команди.

Лестер відкрив рахунок на 29-й хвилині матчу, Меддісон скористався відскоком після удару Келечі та проштовхнув м'яч у ворота. Наприкінці тайму господарі поля подвоїли перевагу, відзначився Барнс, який втік від захисників Зорі та знущально перекинув м’яч через Шевченка.

У другій половині гри Лестер скористався помилкою Іванесені, півзахисник віддав пас точно в ноги Іхеаначо, а нападник влучно пробив у кут воріт луганців.

Ліга Європи
01 тур, 22 жовтня
Група G

Лестер - Зоря 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Меддісон, 2:0 – 45 Барнс, 3:0 – 67 Іхеаначо

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