Український нападник Гента Роман Яремчук міг із Гента перейти у Ньюкасл.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Минулої зими у Яремчука була пропозиція від Ньюкасла. Він міг виїхати в АПЛ. Але за нього за мірками Гента давали мало грошей.

Чи буде у Яремчука регрес? Роман розраховував, що його продадуть, а коли продають інших, а ти повинен грати, це дуже складно. Думаю, що в наступне трансферне вікно він покине Гент", – розповів Циганик.