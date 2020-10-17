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Тренер Гента оцінив форму Яремчука

Сьогодні 15:14 472 0
Вім Де Деккер прокоментував форму Романа Яремчука
Тренер Гента оцінив форму Яремчука
#Яремчук, #Гент

Джерело - sport.ua.

Український нападник Гента Роман Яремчук перебуває у прекрасній формі.

Про це розповів головний тренер бельгійського клубу Вім Де Деккер.

"Я хотів би, щоб Яремчук був доступний раніше, проте він приєднався тільки зараз. Він провів три фантастичні гри, і сильно вплинув на їх результат. Я бачив того самого Романа, який працював в Генті. Він в хорошій формі, і зараз залишається в ній. Так виступати на постійній основі - наступний крок у розвитку.

Роман - це той гравець, який добре відчуває себе в колективі, але також дуже хоче вчитися. Як тренер, ви повинні дати йому достатньо матеріалу, над яким можна працювати. Це той гравець, який постійно наполягає на вдосконаленні. Благословляю його на це як тренер. Я радий, що він все ще в Генті", - відзначив Де Деккер.

Нагадаємо, Яремчук подорожчав на 1,5 млн євро.

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