Дебютант Другої ліги очолив турнірну таблицю групи А

Джерело - Чемпіон.

У матчі восьмого туру української Другої ліги Епіцентр на виїзді переграв київську Оболонь-2.

У першому таймі матчу Івашко реалізував пенальті, а після перерви бразилець Да Сілва оформив дубль. Ця перемога дозволила команді з Дунаївців (Хмельницька область) вийти на перше місце у групі А Другої ліги.

Чемпіонат України - Друга ліга

8 тур, 23 жовтня

Група А

Оболонь-2 (Київ) - Епіцентр (Дунаївці) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Івашко (пен), 0:2 - 58 Да Сілва, 0:3 - 68 Да Сілва

Нагадаємо, львівські Карпати у більшості втратили перемогу над Чайкою.