Дебютант Другої ліги очолив турнірну таблицю групи А

Джерело - Чемпіон.
У матчі восьмого туру української Другої ліги Епіцентр на виїзді переграв київську Оболонь-2.
У першому таймі матчу Івашко реалізував пенальті, а після перерви бразилець Да Сілва оформив дубль. Ця перемога дозволила команді з Дунаївців (Хмельницька область) вийти на перше місце у групі А Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
8 тур, 23 жовтня
Група А
Оболонь-2 (Київ) - Епіцентр (Дунаївці) 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Івашко (пен), 0:2 - 58 Да Сілва, 0:3 - 68 Да Сілва
Нагадаємо, львівські Карпати у більшості втратили перемогу над Чайкою.