Львівські Карпати у більшості втратили перемогу над Чайкою у 7 турі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі сьомого туру української Другої ліги львівські Карпати приймали Чайку з Київщини.
Панчишин вивів вперед господарів, реалізувавши пенальті. У другому таймі матчу гості залишилися у меншості. Через три хвилини вони зрівняли рахунок.
Чемпіонат України - Друга ліга
7 тур, 18 жовтня
Група А
Карпати (Львів) - Чайка (Петропавлівська Борщагівка) 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Панчишин (пен), 1:1 - 82 Тименко
Нагадаємо, Метал розгромив Яруд, Таврія перемогла Черкащину в 7 турі Другої ліги.