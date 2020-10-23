Відбір в європейській зоні має стартувати у березні 2021 року

Джерело - УАФ.

Жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року в зоні УЄФА відбудеться 7 грудня 2020 року в Цюриху (початок - о 19.00 за київським часом).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Відбір ЧС-2022 в європейській зоні, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-оф у березні 2022-го.

ЧС-2022. Відбірний турнір. Європейська зона

Груповий раунд

Усі 55 збірних, що представляють асоціації УЄФА, зіграють у двоколовому турнірі в 10-ти групах (п'ять - по шість команд і п'ять - по п'ять). Передбачено 10 вікон із березня по листопад 2021 року. Перед жеребкуванням учасники згідно з рейтингом ФІФА після фінішу групового турніру Ліги націй-2020/2021 (на 26.11.2020) будуть розподілені на шість кошиків (у п'яти буде по 10 команд, в одному - п'ять).

1 тур. 24-25 березня 2021 року.

2 тур. 27-28 березня 2021 року.

3 тур. 30-31 березня 2021 року.

4 тур. 1-2 вересня 2021 року.

5 тур. 4-5 вересня 2021 року.

6 тур. 7-8 вересня 2021 року.

7 тур. 8-9 жовтня 2021 року.

8 тур. 11-12 жовтня 2021 року.

9 тур. 11-13 листопада 2021 року.

10 тур. 14-16 листопада 2021 року.

10 переможців груп вийдуть безпосередньо на ЧС-2022. Другі команди продовжать боротьбу на наступному етапі.

Раунд плей-оф

10 других команд відбірних груп і дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року у плей-офф, що складатиметься з двох етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних - трьох найсильніших. Вони й отримають три путівки до Катару, що залишилися. Чемпіонат світу проходитиме в період із 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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