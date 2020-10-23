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Нападник молодіжної збірної України може отримати німецьке громадянство

Сьогодні 10:57 514 0
Шуранов зацікавив головного тренера збірної Німеччини U-18
Нападник молодіжної збірної України може отримати німецьке громадянство
#Шуранов

Джерело - sport.ua.

Український нападник Нюрнберга Ерік Шуранов може бути натуралізований німецькою стороною.

Про це повідомляє Bild.

18-річний футболіст потрапив до сфери інтересів Німецького футбольного союзу. Шуранов зацікавив головного тренера збірної Німеччини (U-18) Крістіана Вернса, який вже давно стежить за українцем.

Нагадаємо, нещодавно Шуранов отримав виклик до збірної України U-21, але з Данією провів повний матч в запасі. Раніше він захищав кольори збірних України U-17 і U-18.

У Нюрнберзі Ерік виступає за молодіжну команду. У нинішньому сезоні зіграв один матч в Регіональній лізі, в якому забив 1 гол. Також на його рахунку дубль в матчі Кубка Німеччини серед юніорів.

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