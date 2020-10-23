Колос продовжив угоди з трьома гравцями

Гравці виступають у молодіжних командах

Джерело - ФК Колос.

Футбольний клуб Колос уклав угоди на 2,5 року з трьома молодими футболістами Олександром Літвіновим, Андрієм Марчуком та Антоном Салабаєм.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Олександр Літвінов (фланговий захисник) - 18 років (народився 27.03.2002), у цьому сезоні зіграв без замін за дубль Колоса у всіх шести матчах Чемпіонату U-21.

Андрій Марчук (центральний захисник) - 17 років (народився 09.12.2002), також без замін грав за дублюючий склад Колоса у всіх шести поєдинках Чемпіонату U-21 сезону 2020/2021.

Антон Салабай (форвард) - 18 років (народився 12.06.2002). У нинішньому сезоні зіграв у трьох матчах Чемпіонату U-19, де відзначився дублем у ворота Руха (5:2). Також грав у шести матчах Чемпіонату U-21 - як із перших хвилин, так і виходячи на заміну.

Нагадаємо, Зоря втратила перемогу над Колосом.