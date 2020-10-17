Зоря втратила перемогу над Колосом у 6 турі УПЛ

Селезньов реалізував пенальті у компенсовані хвилини матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ Зоря приймала ковалівський Колос.

Наприкінці першого тайму матчу Оріховський послизнувся та отримав пошкодження. При цьому гравець втратив м’яч у центрі поля - підопічні Скрипника миттєво цим скористалися і провели результативну контратаку. У компенсовані хвилини матчу за гру рукою Юрченка у власному штрафному майданчику було призначено пенальті, яке реалізував Селезньов.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 17 жовтня

Зоря - Колос 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Кочергін, 1:1 - 90+3 Селезньов (пен)

Зоря: Микита Шевченко, Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Олександр Гладкий, Віталій Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Владислав Кабаєв (Сергій Гринь 74), Єгор Назарина, Денис Фаворов (Агрон Руфат 73), Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс

Колос: Владислав Кучерук, Максим Максименко, Володимир Лисенко (Євген Селезньов 46), Євген Смирний (Євген Ісаєнко 79), Євген Морозко (Денис Костишин 62), Віталій Гавриш, Олександр Чорноморець, Микита Кравченко, Павло Оріховський (Андрій Богданов 46), Олег Ільїн (Мамаду Ламін Данфі 67), Євген Задоя

Попередження: Денис Фаворов 29, Джоель Абу Ханна 45, Ловро Цвек 59.

Вилучення: Владлен Юрченко, 90+2.

Раніше, Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ.