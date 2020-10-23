Тренерами було прийнято рішення довикликати форварда Вороніну

Жовтневий збір національна жіноча команда України проводить в умовах, які можна назвати безпрецедентними.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської Асоціації жіночого футболу.

ПЛР-тести, які напередодні офіційного матчу зі збірною Ірландії було взято у гравців та персоналу жіночої збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 ще у чотирьох гравців національної команди - Ольги Басанської, Вероніки Андрухів, Ольги Овдійчук та Тетяни Тріль. Перед цим вірус був виявлений у Катерини Самсон та Катерини Корсун. Всі гравці одразу були ізольовані.

Наразі, тренерським штабом національної жіночої збірної України вирішено було довикликати форварда харківського ФК Житлобуд-1 Ганну Вороніну.

Нагадаємо, VAR не працюватиме на матчі Шахтар - Ворскла.