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Скрипник: Ми грали сміливо, але клас є клас

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#Зоря, #Лестер, #Скрипник

Джерело - ТК Футбол.

У матчі першого туру Ліги Європи з Лестером (3:1) Зоря награла на свій гол.

Про це заявив головний тренер луганської команди Віктор Скрипник.

"Крім подяки команді - інших слів не можу знайти. Ми грали сміливо, але клас є клас. Від цього нікуди не втечеш. Ми награли на свій гол. Не кажу, що ми раді, прикро програвати. Але з таких матчів можна почерпнути багато хорошого.

Зараз у нас будуть дві домашні зустрічі з Брагою і АЕКом. Будемо себе реабілітувати і намагатися набирати очки.

Ми хотіли поставити швидких хлопців, щоб вони створювали тиск, що вони і робили. Ми добре зіграли півгодини, коли нічого не було з боку суперника. Контроль м'яча, добротні гравці, але моя команда гідно виглядала", - сказав Скрипник.

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