Бєсєдін: Нарешті тренуюся з Динамо

Форвард Динамо Артем Бєсєдін відновив тренування з командою після тривалої дискваліфікації.

Про це розповів сам футболіст.

"Тренуватися почав із цього понеділка. Усе добре. Нарешті тренуюся з командою. До цього я працював індивідуально, з Віталієм Мандзюком, ми займалися практично щодня. Ми добре підготувалися, зробили практично все можливе, аби я підійшов до повернення у футбол у непоганому стані. Але, звісно, тренування з командою – це зовсім інше, коли працюєш із партнерами, відчуваєш зовсім інший ритм. Усе одно мені знадобиться час, щоб звикнути до таких навантажень. Мені поспішати нікуди, тому вважаю, що все буде нормально.

Бажання працювати у мене величезне, уже скучив за тренуваннями, за командою і базою. Я просто виходжу, тренуюся, роблю те, що від мене вимагають. А в якій я зараз формі, у якому стані – краще запитати у тренерського штабу, їм краще видно.

Те, що міг робити з м'ячем і без м'яча індивідуально – я робив. Але тренування в команді - це зовсім інше. Узяти до прикладу утримання м'яча. Під час тренувань у команді інтенсивність завжди на високому рівні. Це важче, ніж індивідуальна робота. Але я відновлююся і готуюся до тренувань заздалегідь. Я розумію, що багато пропустив, і потрібно добре готуватися до занять, відновлюватися після них. Я все це роблю. Наразі почуваюся добре, і це найголовніше", - відзначив Бєсєдін.