У матчі з Реалом (3:2) у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар організовано діяв в обороні.

Про це заявив колишній форвард гірників Олексій Бєлік.

"Краще бути стриманим до ефіру, ніж кидатися безпідставними фразами. Нехай краще на експертів скажуть: а ви не вірили, якось поставилися зі скептицизмом до гри. Емоції переповнюють, але Шахтар зіграв фантастично.

Ми до цього знали, на що здатні Тете і Соломон, але як Шахтар діяв організовано в обороні... Яка проблема буде наступного вівторка - кого ставити?", - сказав Бєлік.