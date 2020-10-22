Лестер - Зоря 3:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Лестер здобув розгромну перемогу над Зорею, хоча луганці заслужили забити хоча б один м'яч.

90' Ундер зі штрафного пробивав по воротах, але вище воріт полетів м'яч.

90' Чотири хвилини додає арбітр до основного тайму.

89' Юндер з правого флангу намагався на дриблінгу увірватися в чужу штрафну площадку, але не вийшло у нього обіграти двох суперників, які опинилися на шляху.

87' Остання заміна у складі Зорі: замість Владислава Кочергіна на поле вийшов Сергій Гринь.

86' Чодурі з лівого флангу намагався на швидкості зміститися в центр, але відібрали у нього м'яч суперники і побігли в контратаку.

85' Останні заміни в складі Лестера: замість Джонні Еванса і Тімоті Кастаньо на поле вийшли Вес Морган і Джеймс Джастін.

84' Незважаючи на комфортну перевагу в рахунку, Брендан Роджерс ні на хвилину не вимикається з гри, постійно щось підказуючи своїм підопічним.

82' Жовту картку за підніжку проти Барнса на правому фланзі оборони отримав Вернидуб.

80' Подвійна заміна в складі Зорі: замість Дмитра Хомченовського і Дениса Фаворова на поле вийшли Андрій Циганик і Агрон Руфаті.

78' Вернидуб отримав пошкодження, і йому необхідно надати медичну допомогу.

76' Барнс в контратаці увірвався по лівому краю в штрафну площадку, після чого намагався прострілити вздовж воріт, але в підкаті м'яч на кутовий вдалося відбити Цвеку.

75' Подвійна заміна в складі Лестера: замість Юрі Тілеманса і Келечі Іхеаначо на поле вийшли Хамза Чодурі і Айосе Перес.

73' Після прострілу у штрафний майданчик з правого флангу Іхеаначо скидав під удар Прату, але з ударом бельгійця вдалося впоратися Шевченку, хоча лише з другої спроби.

71' Перша заміна в складі Лестера: замість Джеймса Медісона в гру увійшов Дженгиз Юндер.

70' Подвійна заміна в складі Зорі: замість Владислава Кабаєва і Максима Луньова на поле вийшли Михайло Перович і Олександр Гладкий.

68' Гол! Лестер забиває 3-й гол! Іванісеня вивів чітким пасом Іхеаначо на рандеву з Шевченком, і форвард пробив в лівий нижній кут.

66' З лівого флангу прострільна передача пройшла на Медісона до штрафного майданчика, і Джеймс на силу пробивав в праву "дев'ятку" - прямо над воротами м'яч просвистів.

65' Луньов у чужій штрафній площі не зміг зачепитися за м'яч. Красиво впав Максим, в надії на пенальті, але свисток промовчав.

63' Атаку правим флангом провели луганці, звідки йшла подача на дальній край штрафного майданчика в напрямку Кабаєва, але Фофана не дозволив м'ячу дійти до адресата.

62' Свій п'ятий кутовий в матчі заробили "лисиці". Медісон настільки повільно готувався до виконання подачі, що його навіть свистком поквапила пані арбітр.

60' Після подачі високо стрибку пробивав Фофана, але трошки не потрапив у ствір воріт.

58' Відмінно вдається в ці хвилини контролювати м'яч "лисицям". Луганчани активно прессингують всією командою, але не вдається їм змусити суперників помилитися.

56' Барнс протягнув м'яч на лівий край штрафного майданчика, де обіграв одного захисника, але Цвеку вдалося накрити спробу удару 15-го номера Лестера.

54' Кутовий з правого флангу подали "лисиці", але підбір залишився за ними, і команда Брендана Роджерса тепер катає м'яч поперек поля.

52' Лівим флангом в контратаку втекли господарі поля, звідки пройшла передача на лінію штрафного майданчика на Медісона, але удар Джеймса в останній момент встигли заблокувати луганці.

50' Штрафний удар Зоря заробила в глибині поля, але суперники легко нейтралізували м'яку подачу в центр штрафного майданчика.

48' Активно йде в пресинг Зоря, але поки це не приносить дивідендів.

46' Другий тайм розпочався!

На цьому перший тайм завершується! На жаль, Зоря поступається, проте луганці також мали момент, щоб забити гол.

45' Гол! 2:0 на табло! Провалився центр оборони Зорі, куди Барнс прорвався, після чого холоднокровно реалізував вихід 1 на 1 з Шевченком.

43' Лівим флангом атаку провели англійці, але звідси пішла проста для Шевченка подача в район лінії воротарського майданчика.

41' Помилився Шмейхель з передачею, у підсумку Іванісеня намагався пробити за комірець данцю, але трохи не влучив у ворота.

39' Барнс на швидкості увірвався на лівий край штрафного майданчика гостей, звідки з-під захисника пробивав в дальній нижній кут - Шевченко зіграв класно в цьому епізоді, парирувавши м'яч.

37' Після пропущеного голу Зоря менше часу проводить в атаці, схоже важко луганцям оговтатись.

35' Іхеаначо розігнав контратаку Лестера лівим флангом, звідки повинен був виводити на ударну позицію Медісона, але зробив поганий пас, який був перехоплений Вернидубом.

33' Фаворов правим флангом підключився в атаку Зорі, звідки вирішив прострілити в центр, але партнери не зрозуміли цього пасу.

31' Кутовий з лівого флангу подали "лисиці", але в штрафному майданчику Еванс порушив правила в боротьбі проти Іванисені.

29' Гол! Забиває Лестер! Обрізалися в центрі поля українці, через що нарвалися на контратаку. Після удару з середньої дистанції гостей врятувала штанга, на добиванні не дозволили забити Іхеаначо, але той все ж зумів, вже лежачи, проштовхнути м'яч на Медісона, який і відкрив рахунок в матчі.

28' Юрченко виконував подачу з кутового на ближню штангу, але там були тільки троє захисників Лестера.

27' Назарина потужно пробивав по воротах суперника метрів з 30-ти, але м'яч зачепив ногу захисника і полетів на кутовий.

26' В наступній атаці "лисиці" забили - Іхеаначо вивів Медісона на рандеву з Шевченком і той впевнено відправив м'яч у сітку воріт, але судді справедливо зафіксували офсайд у Джеймса.

24' Після прострілу з правого флангу в падінні ногою пробивав Кабаєв, але Шмейхель встиг переміститися і врятувати свою команду від голу. Перший гольовий момент у матчі!

22' На лівому фланзі в глибині поля штрафний удар заробили гості. Подача зі стандарту пішла в штрафний майданчик, але там вдалося впевнено відіграти захисникам Лестера.

20' У першій двадцятихвилинці ми не побачили жодного гострого моменту, хоча обидві команди не цураються йти в атаку.

18' Довгий пас на правий фланг виконувався на Кастанья, але занадто сильно летів м'яч - не було шансів у Тімоті зберегти ігровий снаряд в межах поля.

16' Прат протягнув м'яч в атаку правим флангом, але прострільну передачу в центр йому не дозволив виконати Хомченовський.

14' Тілеманс за грубий фол у центрі поля отримав першу жовту картку в матчі.

12' Після прострілу з правого флангу Шевченко мав перехоплювати м'яч, але випустив його з рук. На щастя, першим на відскоку виявилися захисники Зорі.

11' Іхеаначо пасував на лівий край штрафного майданчика на Прата, але занадто сильно вийшло, і Шевченко першим встиг до м'яча.

10' Лестер не дуже активно відбирає м'яч, дозволяючи Зорі підходити до своєї половини поля.

8' Іхеаначо зумів протягнути м'яч на лівий край штрафного майданчика, але прострільна передача в центр стала легкою здобиччю для Шевченка.

6' Зоря дуже вдало грає у пресингу, вдається луганцями швидко собі повертати м'яч.

4' Першу акцентовану атаку в матчі провели гості, і з дальньої дистанції по воротах пробивав Юрченко - м'яч полетів вище і правіше воріт.

2' Штрафний заробив Луньов у центрі поля! У боротбі за м'яч порушив правила гравець Лестера.

1' Матч розпочався!

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