Лестер - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Європи, Група G
|22 жовтня 2020 року, 22:00
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Лестер (Лестер, Англія) - Зоря (Луганськ, Україна)
|Кінг Пауер Стедіум
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Betwinner: 1.3 - 5.2 - 11
Луганська Зоря стартує в Лізі Європи 2020/21 виїзним матчем проти англійського Лестера.
У підопічних Брендана Роджерса не дуже чудово складаються справи в АПЛ - команда, яка стартувала в сезоні з 3-х перемог (одна з яких - над Ман Сіті), потім несподівано провалила два поспіль матчі, програвши Вест Гему і Астон Віллі із загальним "сухим" рахунком 0:4. І саме ця проблема напевно здається головною для тренерського штабу "лисів", поряд з травмами ряду основних виконавців, включаючи лідера атаки Джеймі Варди.
Всі ці неприємні для Лестера обставини цілком на руку українському представникові в Лізі Європи. Зоря в останні тижні вже показала, що не визнає авторитетів в рідній першості, відібравши очки і у Динамо, і у Шахтаря, так чому б підопічним Віктора Скрипника не здивувати ще й європейську футбольну громадськість?
Не будемо стверджувати, що Зорі однозначно вдасться набрати очки на Кінг Пауер Стедіум, але те, що представник УПЛ може не програти з великим рахунком - факт, який базується, в тому числі і на не найвищій мотивації їх грізного опонента.
Останні матчі Лестера
18.10.20 Лестер - Астон Вілла 0:1
04.10.20 Лестер - Вест Гем 0:3
27.09.20 Манчестер Сіті - Лестер 2:5
23.09.20 Лестер - Арсенал 0:2
20.09.20 Лестер - Бернлі 4:2
Останні матчі Зорі
17.10.20 Зоря - Колос 1:1
04.10.20 Динамо К. - Зоря 1:1
27.09.20 Львів - Зоря 0:5
20.09.20 Зоря - Шахтар Д. 2:2
13.09.20 Зоря - Маріуполь 0:1
Прогноз букмекерів
Букмекери дають колосальну перевагу на перемогу господарям зустрічі. На те, що Лестер святкуватиме успіх у першому матчі у групі Ліги Європи стоїть коефіцієнт 1,3. А от у звитягу Зорі на виїзді мало віриться – 11. Нічия у цьому матчі оцінена у 5,2.
Очні зустрічі
Команди ще жодного разу не виходили на поле одна проти одної. Але така статистика лише додає цікавості матчу.
До цього в єврокубках Лестер виступав чотири рази. Тричі "лисиці" завершували виступи у першому ж раунді, а в сезоні-2015/16 їм вдалося "вистрілити". Після сенсаційної перемоги в елітній АПЛ команда змогла дійти до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де поступилася мадридському Атлетико.
Зоря в європейських клубних турнірах зіграла 36 матчів, у 12 з яких святкувала перемогу. У 14 матчах Зоря йшла з поля без перемоги та ще 10 разів довела зустрічі до нічиїх.
Пряма мова:
Головний тренер Лестера Брендан Роджерс:
"Ми хочемо пройти в Лізі Європи якнайдалі, але спершу потрібно пробитися в плей-офф. Вивчали Зорю і її футболістів. У нашого суперника ромбоподібний півзахист, і потрібно приділити цьому особливу увагу. Так що остаточно з нашою тактикою я поки ще не визначився"
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:
"У Лізі Європи наша група, можливо, не така страшна, як у Динамо і Шахтаря в Лізі чемпіонів. Але проти кожного суперника важко грати. Будемо намагатися, щоб гідно виступити. Лестер? Немає сенсу рекламувати команду з АПЛ"
Прогноз Чемпіона: 1:0