Реал – Шахтар 2:3. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді переміг Реал.
29 хвилина. Відео голу Тете
33 хвилина. Відео автоголу Варана
42 хвилина. Відео голу Соломона
54 хвилина, Відео голу Модрича
59 хвилина. Відео голу Вінісіуса
Реал – Шахтар 2:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33 Варан (автогол), 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модрич, 2:3 – 59 Вінісіус
Реал: Тібо Куртуа, Марсело, Едер Мілітао, Рафаель Варан, Ферлан Менді, Федеріко Вальверде, Каземіро, Лука Модрич (Тоні Кроос, 70), Лука Йович (Вінісіус Жуніор, 59), Родріго (Карім Бензема, 46), Марко Асенсіо
Шахтар: Анатолій Трубін, Валерій Бондар, Додо, Віктор Корнієнко, Давид Хочолава, Майкон, Маркос Антоніо (Богдан В'юнник, 95), Тете, Манор Соломон (Вітао, 92), Ромеро Марлос, Дентіньо (Георгій Судаков, 86)
Попередження: Марко Асенсіо (34), Едер Мілітао (87) - Віктор Корнієнко (8), Валерій Бондар (83)
Раніше, Динамо поступилося Ювентусу.