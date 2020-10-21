Модрич оцінив поразку Реала

Реал зазнав важкої поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Лука Модрич.

"Жалітися немає часу. Ми повинні додати в наступних іграх.

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Реал погано розпочав матч. Потім ми покращили свою гру, та сьогодні цього було недостатньо, щоб переламати ситуацію. Зідан нам сказав, щоб після перерви ми зіграли краще й додали. Це важка поразка, та попереду ще багато ігор", – відзначив Модрич.