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Модрич оцінив поразку Реала

Вчора 22:28 1208 0
Лука Модрич прокоментував гру з Шахтарем
Модрич оцінив поразку Реала
#Модрич, #Реал, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Реал зазнав важкої поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник мадридського клубу Лука Модрич.

"Жалітися немає часу. Ми повинні додати в наступних іграх.

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Реал погано розпочав матч. Потім ми покращили свою гру, та сьогодні цього було недостатньо, щоб переламати ситуацію. Зідан нам сказав, щоб після перерви ми зіграли краще й додали. Це важка поразка, та попереду ще багато ігор", – відзначив Модрич.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів.

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