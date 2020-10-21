Ліверпуль виключив Ван Дейка із заявки АПЛ

Вірджіла ван Дейк не зіграє у поточному розіграші АПЛ

Ліверпуль опублікував остаточну заявку на нинішній сезон АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У списку гравців Ліверпуля не виявилося захисник Вірджіла ван Дейка, який зовсім недавно отримав серйозну травму - він порвав хрестоподібні зв'язки коліна в результаті зіткнення з голкіпером Евертона Джорданом Пікфордом.

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Відновлення після подібної травми може зайняти як мінімум півроку, так що висока ймовірність того, що нідерландець зовсім не з'явиться на полі в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, Ван Дейк отримав травму в дербі з Евертоном.